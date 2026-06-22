Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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Ferrari Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. In einem Expertengespräch mit dem ehemaligen Leiter der Einkaufsabteilung, Antonio Trotta, wolle er die allgemeinen Markttrends für den Sportwagenbauer sowie für das gesamte Segment erörtern und den Weg zur Elektrifizierung von Luxus-Sportwagen beleuchten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
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Unternehmen:
Ferrari N.V.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
460.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
307.30 €
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Abst. Kursziel*:
49.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
305.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.52%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-