S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.43 Prozent stärker bei 7’612.83 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 61.631 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.121 Prozent schwächer bei 7’570.92 Punkten, nach 7’580.06 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’617.66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7’562.61 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 01.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7’230.12 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6’878.88 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 5’911.69 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11.00 Prozent zu. Bei 7’617.66 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit MGM Resorts International (+ 16.44 Prozent auf 50.85 USD), Datadog A (+ 11.83 Prozent auf 276.62 USD), Gartner (+ 10.61 Prozent auf 179.41 USD), CDW (+ 10.27 Prozent auf 138.33 USD) und Salesforce (+ 9.80 Prozent auf 209.83 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil FedEx (-18.32 Prozent auf 336.32 USD), QUALCOMM (-6.81 Prozent auf 233.93 USD), Cerebras Systems (-6.73 Prozent auf 221.03 USD), Bath Body Works (-5.39 Prozent auf 18.94 USD) und Tapestry (-5.05 Prozent auf 138.11 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27’375’659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.380 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch