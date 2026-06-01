Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich in Grün

Zum Handelsschluss gewann der S&P 500 im NYSE-Handel 0.26 Prozent auf 7’599.96 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.631 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.121 Prozent leichter bei 7’570.92 Punkten, nach 7’580.06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’562.61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’617.66 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 01.05.2026, wies der S&P 500 7’230.12 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 6’878.88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 5’911.69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10.81 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’617.66 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit MGM Resorts International (+ 16.08 Prozent auf 50.69 USD), CDW (+ 12.38 Prozent auf 140.98 USD), Datadog A (+ 12.19 Prozent auf 277.49 USD), Gartner (+ 10.72 Prozent auf 179.59 USD) und Dell Technologies (+ 10.70 Prozent auf 465.96 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil FedEx (-17.79 Prozent auf 338.49 USD), Cerebras Systems (-10.00 Prozent auf 213.28 USD), QUALCOMM (-8.78 Prozent auf 228.99 USD), Bath Body Works (-6.94 Prozent auf 18.63 USD) und Under Armour (-6.46 Prozent auf 5.36 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 53’752’000 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.380 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch