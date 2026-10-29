EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec nach einer Anpassung des Bewertungsmodells vor den endgültigen Zahlen von 10 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston wies in einem am Freitag vorliegenden Kommentar mit dem Stempel "Speculative Risk" allerdings auf erhöhte Risiken bei einem Investment in den Wirkstoffforscher hin. Er bleibt grundsätzlich aber optimistisch, weil er 2027 mit deutlich geringeren Verlusten und 2028 mit einer deutlichen Profitabilität rechnet./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
2.95 €
|
Abst. Kursziel*:
69.61%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
2.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71.82%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
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|15.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|2.63
|-1.05%
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