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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

2.63
CHF
-0.03
CHF
-1.05 %
29.10.2026
SWX
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30.10.2026 07:29:30

EVOTEC SE Outperform

EVOTEC
2.69 CHF -0.96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec nach einer Anpassung des Bewertungsmodells vor den endgültigen Zahlen von 10 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston wies in einem am Freitag vorliegenden Kommentar mit dem Stempel "Speculative Risk" allerdings auf erhöhte Risiken bei einem Investment in den Wirkstoffforscher hin. Er bleibt grundsätzlich aber optimistisch, weil er 2027 mit deutlich geringeren Verlusten und 2028 mit einer deutlichen Profitabilität rechnet./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
2.95 € 		Abst. Kursziel*:
69.61%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
2.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
71.82%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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EVOTEC SE 2.63 -1.05% EVOTEC SE