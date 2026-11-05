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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

2.77
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11:06:15
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05.11.2026 10:15:41

EVOTEC SE Outperform

EVOTEC
2.78 CHF 5.33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach detaillierten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Wirkstoffentwicklers hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:04 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
3.08 € 		Abst. Kursziel*:
62.23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64.37%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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EVOTEC SE 2.80 8.53% EVOTEC SE