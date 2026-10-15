EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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15.10.2026 13:43:26
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Die Eckdaten des Wirkstoffentwicklers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Fynn Scherzler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten für das vierte Quartal seien aus Marktsicht aber überraschend trübe./edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2.58 €
|
Abst. Kursziel*:
35.76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.34%
|
Analyst Name::
Fynn Scherzler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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