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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Die Eckdaten des Wirkstoffentwicklers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Fynn Scherzler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten für das vierte Quartal seien aus Marktsicht aber überraschend trübe./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.