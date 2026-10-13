EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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14.10.2026 09:53:36
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Pharmawirkstoffentwickler bestätigt./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
2.60 €
|
Abst. Kursziel*:
284.02%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
2.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
281.10%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu EVOTEC SE
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09:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE bricht am Vormittag nach oben aus (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
13.10.26
|EQS-Adhoc: Ad hoc: Evotec announces preliminary nine-months 2026 results above market expectations, reaffirming full-year 2026 guidance (EQS Group)
|
13.10.26
|EQS-Adhoc: Ad hoc: Evotec gibt vorläufige Neunmonatsergebnisse 2026 über den Markterwartungen bekannt und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 (EQS Group)
|
13.10.26
|Börse Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Dienstagnachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu EVOTEC SE
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|Deutsche Bank AG
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|EVOTEC Hold
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|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
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|RBC Capital Markets
|14.07.26
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|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|2.38
|2.77%
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