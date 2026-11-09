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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

2.96
CHF
0.15
CHF
5.19 %
14:01:30
SWX
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09.11.2026 13:07:58

EVOTEC SE Hold

EVOTEC
2.93 CHF 1.77%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Wirkstoff-Entwicklers beinhalteten erste Anzeichen für eine verbesserte operative Entwicklung, wenn auch von niedrigem Niveau aus, schrieb Fynn Scherzler in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er hält die mittelfristigen Unternehmensziele aber weiterhin für zu ambitioniert - Evotec hätte diese ohne großes Risiko senken können, da die Konsensprognosen ohnehin deutlich darunter lägen. Für eine positivere Sicht auf die Aktie sei es daher noch zu früh./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3.28 € 		Abst. Kursziel*:
6.58%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.51%
Analyst Name::
Fynn Scherzler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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