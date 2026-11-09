EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Wirkstoff-Entwicklers beinhalteten erste Anzeichen für eine verbesserte operative Entwicklung, wenn auch von niedrigem Niveau aus, schrieb Fynn Scherzler in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er hält die mittelfristigen Unternehmensziele aber weiterhin für zu ambitioniert - Evotec hätte diese ohne großes Risiko senken können, da die Konsensprognosen ohnehin deutlich darunter lägen. Für eine positivere Sicht auf die Aktie sei es daher noch zu früh./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3.28 €
|
Abst. Kursziel*:
6.58%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.51%
|
Analyst Name::
Fynn Scherzler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
12:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Montagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
|
12:14
|EQS-CMS: Evotec SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:14
|EQS-CMS: Evotec SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Montagvormittag positiv (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: TecDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.11.26
|XETRA-Handel SDAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu EVOTEC SE
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|05.11.26
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|30.10.26
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|13:07
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
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|30.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|13:07
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|2.96
|5.05%
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