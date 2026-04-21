EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
EssilorLuxottica Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Auf konstanter Währungsbasis habe der Brillen- und Luxusgüterkonzern im ersten Quartal ein Wachstum leicht über den Erwartungen erzielt, was vor allem an den Geschäften im Raum Asien-Pazifik liege, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf berichteter Basis seien die Erwartungen erfüllt worden./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
320.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
202.60 €
|
Abst. Kursziel*:
57.95%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
199.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.12%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|20:24
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|19:45
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|19:45
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:44
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20:24
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|19:45
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|19:45
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:44
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20:24
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|19:45
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|19:45
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|14.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|19:44
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|180.40
|-2.38%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:24
|
Barclays Capital
EssilorLuxottica Overweight
|20:23
|
Barclays Capital
ABB Equal Weight
|20:14
|
Bernstein Research
L'Oréal Market-Perform
|20:13
|
Jefferies & Company Inc.
L'Oréal Underperform
|20:12
|
Jefferies & Company Inc.
flatexDEGIRO Hold
|19:47
|
RBC Capital Markets
UBS Outperform
|19:45
|
RBC Capital Markets
EssilorLuxottica Outperform