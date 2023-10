ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ericsson nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 schwedischen Kronen belassen. Die milliardenschwere Abschreibung für den 2022 übernommenen US-Cloudspezialisten Vonage an sich sei zwar nicht überraschend, dürfte wegen ihrer Höhe aber die erwartungsgemäßen Resultate des Netzwerkspezialisten für das dritte Quartal überschatten, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Ausblick sei erst bei der Vorlage der vollständigen Zahlen am 17. Oktober zu erwarten./gl/ajx;