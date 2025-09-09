MTU Aero Engines-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht MTU Aero Engines-Aktie Buy in jüngster Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach wöchentlichen Daten der Website Flightradar24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Im Vergleich zur Vorwoche seien die kommerziellen Flugbewegungen zwar um 1,5 Prozent zurückgegangen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im September seien sie bislang aber 15 Prozent höher als 2019 vor der Pandemie. Nach einer konjunkturellen Abschwächung im Juni und Juli habe das Flugaufkommen im August wieder angezogen und dies setze sich fort. Das Flugaufkommen sei besonders kritisch für Unternehmen wie Rolls-Royce, Safran oder MTU, die stark im Wartungs- und Instandhaltungsbereich aktiv sind.

Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:03 Uhr 1.3 Prozent auf 360.20 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 30.48 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 29’053 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2025 kletterte das Papier um 12.6 Prozent. Voraussichtlich am 23.10.2025 wird MTU Aero Engines Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2025 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.