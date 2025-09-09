Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’284 -0.2%  SPI 17’029 -0.2%  Dow 45’542 0.1%  DAX 23’649 -0.7%  Euro 0.9326 0.0%  EStoxx50 5’352 -0.2%  Gold 3’662 0.7%  Bitcoin 89’512 0.7%  Dollar 0.7942 0.1%  Öl 67.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
MTU Aero Engines-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht MTU Aero Engines-Aktie Buy in jüngster Analyse
Nordea-Aktie trotzdem im Minus: SIX begrüsst Nordea als neuen ETF-Emittenten
CaliberCos-Aktie explodiert: Nach LINK-Käufen zeitweise 2'000 % im Plus
Bitcoin vs. Ether: Droht nach der ETH-Outperformance ein Umschwung für die Märkte?
DHL-Aktie dennoch in Rot: DHL stärkt Healthcare-Logistik in Nordamerika mit SDS-Rx-Übernahme
Suche...
200.- Saxo-Deal

CaliberCo a Aktie 144793233 / US13000T6047

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kryptowährungsstrategie 09.09.2025 15:10:00

CaliberCos-Aktie explodiert: Nach LINK-Käufen zeitweise 2'000 % im Plus

CaliberCos-Aktie explodiert: Nach LINK-Käufen zeitweise 2'000 % im Plus

Das Immobilien- und Vermögensverwaltungsunternehmen CaliberCos hat sich erstmals mit LINK-Token eingedeckt. Die Börse feiert.

CaliberCo a
32.57 USD 1404.39%
Kaufen Verkaufen
• CaliberCos steigt erstmals in Chainlink (LINK) ein
• Unternehmen ist das erste NASDAQ-gelistete Unternehmen mit einer LINK-Reservepolitik
• Aktie explodiert um zeitweise fast 2'000 Prozent

Wie CaliberCos am Dienstag bekannt gab, hat das Unternehmen im Rahmen seiner Digital Asset Treasury (DAT)-Strategie den ersten Kauf von Chainlink (LINK)-Token abgeschlossen.

Aufbau signifikanter Position angestrebt

Der strategische Plan von CaliberCos sieht den schrittweisen Aufbau von LINK durch kontinuierliche Käufe vor. Das Ziel: durch Staking eine langfristige Wertsteigerung und laufende Rendite zu erzielen. "Die Digital Asset Treasury-Strategie von Caliber steht für einen disziplinierten, institutionellen Ansatz zum Aufbau einer LINK-Position" wird Chris Loeffler, Chief Executive Officer von Caliber, in der zugehörigen Pressemitteilung zitiert. "Wir haben unseren ersten Kauf getätigt, um unsere Systeme zu testen und sicherzustellen, dass wir für die Verwaltung der Verwahrung, Steuern, Buchhaltung, Governance und ähnlicher Aspekte unserer internen Infrastruktur gut aufgestellt sind."

Erstes NASDAQ-Unternehmen mit LINK-Treasuries

Caliber ist eigenen Angaben zufolge das erste an der NASDAQ notierte Unternehmen, das öffentlich die Einführung einer Treasury-Reserve-Politik mit Schwerpunkt auf Chainlink (LINK) bekannt gibt. Im Rahmen seiner Pläne will sich der alternative Vermögensverwalter als Schnittstelle zwischen realen und digitalen Assett-Infrastrukturen positionieren.

Bislang verwaltet Caliber ein Vermögen von 2,9 Milliarden US-Dollar und ist seit rund 16 Jahren mit seiner Private-Equity-Immobilien-Investmentplattform am Markt aktiv. 2025 startete Caliber eine Digital Asset Treasury-Strategie, die auf Chainlink (LINK) basiert.

Finanzierung bekannt gegeben

Finanzieren will Caliber seine Digital Asset Treasury-Strategie, die an die sukzessiven BTC-Käufe des Softwareunternehmens Strategy erinnert, über seine bestehenden ELOC, Barreserven und die Ausgabe von aktienbasierten Wertpapieren. Für Anleger bedeutet dies eine potenzielle Verwässerung ihrer Anteile. Darüber hinaus setzt sich das Unternehmen der Volatilität des Kryptomarktes aus.

An der Börse kamen die Neuigkeiten aber ausserordentlich gut an: Vorbörslich gewinnt die CaliberCos-Aktie an der NASDAQ zeitweise fast 2'000 Prozent auf 44,89 US-Dollar. Am Vortag hatte der Anteilsschein noch bei 2,15 US-Dollar geschlossen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysten-Debatte: Wie Experten die jüngste Kursschwäche der Microsoft-Aktie bewerten
Nach Kursexplosion: Deshalb bleibt eine Analystin bei ihrem Kaufrating für die Palantir-Aktie
Apple-Aktie vor Keynote im Blick: Das dürfte der iPhone-Konzern präsentieren

Bildquelle: Stanslavs / Shutterstock.com

Analysen zu CaliberCos Inc Registered Shs -A-

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

14:10 Partners Group hebt Prognose an – Optimismus gerechtfertigt?
09:15 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Swiss Life, Swisscom, UBS
09:13 Schwergewichte belasten
09:09 Marktüberblick: Deutsche Telekom unter Druck
09:00 Logo WHS Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht - Kostenlose Webinarreihe heute um 10:00 Uhr
06:30 Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Schwacher Wochenauftakt
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’798.70 19.85 BVKSPU
Short 13’071.04 13.75 BP9SUU
Short 13’545.83 8.95 U2TBSU
SMI-Kurs: 12’285.14 09.09.2025 15:21:59
Long 11’796.20 19.69 SQFBLU
Long 11’535.93 13.98 BH2SIU
Long 11’024.59 8.92 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger schwanken zwischen Chancen und Risiken
Rüstungswerte im Rallymodus: Was den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Rückenwind verleiht
Bitcoin-Crash 2026? Warum Experten vor Kursen unter 100'000 US-Dollar warnen
PepsiCo Aktie News: Anleger schicken PepsiCo am Nachmittag ins Minus
DroneShield-Aktie im Aufwind: Aufnahme in S&P/ASX 200 treibt Kurs an
NVIDIA-Chef Huang lobt TSMC und empfiehlt Kauf der Aktie
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Seres-Aktie haussiert - Nestlé-Titel tiefer: Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag nordwärts

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}