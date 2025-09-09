CaliberCo a Aktie 144793233 / US13000T6047
09.09.2025 15:10:00
CaliberCos-Aktie explodiert: Nach LINK-Käufen zeitweise 2'000 % im Plus
Das Immobilien- und Vermögensverwaltungsunternehmen CaliberCos hat sich erstmals mit LINK-Token eingedeckt. Die Börse feiert.
• Unternehmen ist das erste NASDAQ-gelistete Unternehmen mit einer LINK-Reservepolitik
• Aktie explodiert um zeitweise fast 2'000 Prozent
Wie CaliberCos am Dienstag bekannt gab, hat das Unternehmen im Rahmen seiner Digital Asset Treasury (DAT)-Strategie den ersten Kauf von Chainlink (LINK)-Token abgeschlossen.
Aufbau signifikanter Position angestrebt
Der strategische Plan von CaliberCos sieht den schrittweisen Aufbau von LINK durch kontinuierliche Käufe vor. Das Ziel: durch Staking eine langfristige Wertsteigerung und laufende Rendite zu erzielen. "Die Digital Asset Treasury-Strategie von Caliber steht für einen disziplinierten, institutionellen Ansatz zum Aufbau einer LINK-Position" wird Chris Loeffler, Chief Executive Officer von Caliber, in der zugehörigen Pressemitteilung zitiert. "Wir haben unseren ersten Kauf getätigt, um unsere Systeme zu testen und sicherzustellen, dass wir für die Verwaltung der Verwahrung, Steuern, Buchhaltung, Governance und ähnlicher Aspekte unserer internen Infrastruktur gut aufgestellt sind."
Erstes NASDAQ-Unternehmen mit LINK-Treasuries
Caliber ist eigenen Angaben zufolge das erste an der NASDAQ notierte Unternehmen, das öffentlich die Einführung einer Treasury-Reserve-Politik mit Schwerpunkt auf Chainlink (LINK) bekannt gibt. Im Rahmen seiner Pläne will sich der alternative Vermögensverwalter als Schnittstelle zwischen realen und digitalen Assett-Infrastrukturen positionieren.
Bislang verwaltet Caliber ein Vermögen von 2,9 Milliarden US-Dollar und ist seit rund 16 Jahren mit seiner Private-Equity-Immobilien-Investmentplattform am Markt aktiv. 2025 startete Caliber eine Digital Asset Treasury-Strategie, die auf Chainlink (LINK) basiert.
Finanzierung bekannt gegeben
Finanzieren will Caliber seine Digital Asset Treasury-Strategie, die an die sukzessiven BTC-Käufe des Softwareunternehmens Strategy erinnert, über seine bestehenden ELOC, Barreserven und die Ausgabe von aktienbasierten Wertpapieren. Für Anleger bedeutet dies eine potenzielle Verwässerung ihrer Anteile. Darüber hinaus setzt sich das Unternehmen der Volatilität des Kryptomarktes aus.
An der Börse kamen die Neuigkeiten aber ausserordentlich gut an: Vorbörslich gewinnt die CaliberCos-Aktie an der NASDAQ zeitweise fast 2'000 Prozent auf 44,89 US-Dollar. Am Vortag hatte der Anteilsschein noch bei 2,15 US-Dollar geschlossen.
Redaktion finanzen.ch
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
Inside Trading & Investment
