FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ericsson infolge der Zahlenvorlage von 55 auf 50 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den jüngsten Enttäuschungen des Netzwerk-Ausrüsters habe er seine Margen-Annahmen für 2024/25 gekürzt, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In die Global Network Plattform (GNP) von Ericsson und die Vorzüge des Vonage-Deals hat er trotz der Partnerschaft mit der Deutschen Telekom weiterhin nur wenig Vertrauen./ajx/tav;