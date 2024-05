NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido rechnet in einem Ausblick auf den Quartalsbericht des Energieversorgers mit guten Ergebnissen. Der aktuelle Investitionsplan sei sehr konservativ, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag;