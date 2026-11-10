E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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EON SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,20 Euro auf "Outperform" belassen. Bartlomiej Kubicki beschäftigte sich am Montag mit Gasnetzen - in einem Umfeld strukturell langfristig nachlassender Nachfrage. Die Wachstumsaussichten in diesem Bereich seien daher begrenzt, doch für die Energiesicherheit und die Systemflexibilität blieben die Infrastrukturen unverzichtbar. Italgas und Snam seien für die noch verbleibenden Wachstumschancen am besten positioniert./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Outperform
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
20.20 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19.15 €
|
Abst. Kursziel*:
5.48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
19.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.13%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
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