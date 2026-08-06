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Lohnendes EON SE-Investment? 06.08.2026 10:02:29

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in EON SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

E.ON
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der EON SE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 11.11 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die EON SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.001 EON SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 169.13 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Anteils am 05.08.2026 auf 18.79 EUR belief. Mit einer Performance von +69.13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war EON SE zuletzt 49.54 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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