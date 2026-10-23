Eni 25.39 CHF 4.92% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni nach Zahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich und zudem den Jahresausblick angehoben, schrieb Matthew Lofting am Freitag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:50 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.