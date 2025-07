NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe die Erwartungen dank verstärkter Selbsthilfemaßnahmen sowie der anhaltenden Geschäftsdynamik übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/zb;