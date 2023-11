LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel vor dem Kapitalmarkttag am 22. November auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des italienischen Energiekonzerns könnte bahnbrechend sein und der deutlichste Kurstreiber in diesem Jahr, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe Spielraum für eine Anhebung des Überschuss-Ziels, für eine Verbesserung der bisherigen Dividendenpolitik und für eine Optimierung der Kapitalverteilung. Enel bleibe eine der von ihm bevorzugten Aktien in der europäischen Energiebranche./ck/ajx;