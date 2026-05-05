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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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15:26:30
BRXC
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05.05.2026 13:32:07

Elmos Semiconductor Buy

Elmos Semiconductor
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos nach Zahlen zum ersten Quartal von 180 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Halbleitern habe den erwartet starken Jahresauftakt hingelegt, schrieb Malte Schaumann am Dienstag. Er rechnet mit einer Fortsetzung der starken operativen Entwicklung./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
183.80 € 		Abst. Kursziel*:
14.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
189.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.64%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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