Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos angesichts entbrannter Übernahmefantasie mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Ein Verkauf an einen strategischen Käufer sei von Anlegern schon länger als möglicher Schritt für das Chipunternehmen in Betracht gezogen worden, schrieb Malte Schaumann in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Schließlich passe Elmos gut zu einer Reihe größerer Branchenakteure in Europa, den USA oder Asien. Er rechnet im Falle einer Offerte auch nicht mit größeren kartellrechtlichen Hürden. Eine zuletzt gute Kursentwicklung dürfte die Gesprächsbereitschaft von Aktionären erhöhen. Dennoch sei die Bewertung noch nicht anspruchsvoll, was Spielraum für Aufschläge lasse./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
180.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
134.60 €
|
Abst. Kursziel*:
33.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
136.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.35%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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