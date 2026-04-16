easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Sell" belassen. In einem Umfeld "kurzfristiger Unsicherheit in der Nachfrage", wie es der Billigflieger selbst genannt habe, sei es schwierig, höhere Kerosinkosten weiterzugeben, schrieb Jaime Rowbotham am Donnerstag anlässlich der Warnung des Unternehmens vor einer Gewinnenttäuschung. Die Markterwartungen dürften deutlich sinken, die Aktien seien aber seit dem Ausbruch des Nahost-Kriegs auch schon massiv gefallen./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Sell
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3.40 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
3.71 £
|
Abst. Kursziel*:
-8.33%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
3.71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.38%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
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