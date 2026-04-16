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easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

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16.04.2026 14:55:14

easyJet Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet nach der Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg erinnerte am Donnerstag daran, dass er erst am Montag seine Schätzungen für Europas Airlines durch die Bank gekappt hatte wegen des Nahost-Kriegs. Seine Erwartungen an das zweite Halbjahr erschienen nun angemessen zu sein./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
5.50 £
Rating jetzt:
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47.26%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3.72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
47.67%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
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