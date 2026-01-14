Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DWS Group Aktie

DWS Group GmbHCo Neutral

DWS Group
54.57 CHF 2.47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS vor Zahlen für 2025 von 55 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe die Gewinnerwartungen für den Vermögensverwalter angehoben, da der Markt im Schlussquartal besser gelaufen sei als gedacht, schrieb Michael Werner am Mittwoch./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
52.35 € 		Abst. Kursziel*:
6.97%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
58.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.68%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

