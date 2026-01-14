DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
54.30CHF
2.45CHF
4.73 %
11:30:22
SWX
15.01.2026 10:15:52
DWS Group GmbHCo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS vor Zahlen für 2025 von 55 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe die Gewinnerwartungen für den Vermögensverwalter angehoben, da der Markt im Schlussquartal besser gelaufen sei als gedacht, schrieb Michael Werner am Mittwoch./mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
52.35 €
Abst. Kursziel*:
6.97%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
58.75 €
Abst. Kursziel aktuell:
-4.68%
Analyst Name::
Michael Werner
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|10:15
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|54.25
|4.63%
