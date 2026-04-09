DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
DWS Group GmbHCo Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 59 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson gab am Donnerstagabend einen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Vermögensverwalter. Darin kappte er seine Schätzungen aufgrund des trägen Anstiegs der Anlagevolumina. Auch die Bewertungen hält er insgesamt für ausreichend, weshalb er den Sektor eher skeptisch sieht. Er empfiehlt nur Man Group./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
56.20 €
|
Abst. Kursziel*:
3.20%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
56.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.65%
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
09.04.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
09.04.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
09.04.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
07.04.26