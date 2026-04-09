Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’160 0.4%  SPI 18’377 0.3%  Dow 48’186 0.6%  DAX 23’807 -1.1%  Euro 0.9240 0.0%  EStoxx50 5’896 -0.3%  Gold 4’756 -0.2%  Bitcoin 56’988 0.3%  Dollar 0.7905 0.1%  Öl 96.7 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Iberdrola-Aktie: Spanischer Versorger treibt Expansion in Brasilien voran
Goldpreis steuert auf zweiten Wochengewinn zu
Volkswagen-Aktie trotzdem fester: Produktionsstopp für ID.4 in den USA
Lindt & Sprüngli-Aktie: Aktienrückkauf vorzeitig abgeschlossen
Bossard-Aktie: Leichtes Umsatzplus im Startquartal 2026
Suche...
Plus500 Depot

DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

50.70
CHF
-0.70
CHF
-1.36 %
09.04.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.04.2026 07:27:39

DWS Group GmbHCo Equal Weight

DWS Group
51.86 CHF -1.52%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 59 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson gab am Donnerstagabend einen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Vermögensverwalter. Darin kappte er seine Schätzungen aufgrund des trägen Anstiegs der Anlagevolumina. Auch die Bewertungen hält er insgesamt für ausreichend, weshalb er den Sektor eher skeptisch sieht. Er empfiehlt nur Man Group./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Equal Weight
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
56.20 € 		Abst. Kursziel*:
3.20%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
56.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.65%
Analyst Name::
Michael Sanderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?