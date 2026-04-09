LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 59 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson gab am Donnerstagabend einen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Vermögensverwalter. Darin kappte er seine Schätzungen aufgrund des trägen Anstiegs der Anlagevolumina. Auch die Bewertungen hält er insgesamt für ausreichend, weshalb er den Sektor eher skeptisch sieht. Er empfiehlt nur Man Group./ag/ajx;