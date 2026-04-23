Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
Douglas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der anhaltenden Konsumflaute rechne er nun mit einem schwächeren zweiten Quartal der Parfümeriekette, schrieb Henrik Paganetty in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er kürzte zudem seine Umsatz- und bereinigten operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre moderat./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Buy
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.42 €
|
Abst. Kursziel*:
34.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.33%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
|
22.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
15.04.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
25.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
23.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
20.03.26
|EQS-PVR: Douglas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
11.03.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., Kauf (EQS Group)
|
11.03.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy (EQS Group)
Analysen zu Douglas AG
|13:18
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|10.50
|-0.94%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:34
|
DZ BANK
Tesla Halten
|13:27
|
Jefferies & Company Inc.
Sartorius vz. Buy
|13:18
|
Jefferies & Company Inc.
Douglas Buy
|13:18
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Scout24 Buy
|13:10
|
Deutsche Bank AG
ASOS Buy
|13:08
|
UBS AG
ASML NV Buy
|13:07
|
UBS AG
STMicroelectronics Buy