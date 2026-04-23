Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

10.50
EUR
-0.10
EUR
-0.94 %
14:14:14
BMN
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.04.2026 13:18:46

Douglas Buy

Douglas
10.50 EUR -0.94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der anhaltenden Konsumflaute rechne er nun mit einem schwächeren zweiten Quartal der Parfümeriekette, schrieb Henrik Paganetty in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er kürzte zudem seine Umsatz- und bereinigten operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre moderat./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Douglas AG Buy
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.42 € 		Abst. Kursziel*:
34.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.33%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

13:18 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Douglas Neutral UBS AG
11.02.26 Douglas Neutral UBS AG
11.02.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
