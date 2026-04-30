Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
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Douglas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Geschäftsquartal seien hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben, wobei erhebliche Wertminderungen zu einem hohen Nettoverlust geführt hätten, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe die Parfümeriekette ihre Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 angesichts einer schwachen Konsumentenstimmung im Euroraum reduziert. Der Experte schraubte seine Prognosen für das Brutto- und Nettoergebnis nach unten./rob/edh/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Buy
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.20 €
|
Abst. Kursziel*:
17.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.81%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
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