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15.04.2026 12:31:43
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Stefan Augustin geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass die Zahlen des Motorenbauers für das erste Quartal seine Anlageempfehlung bestätigen werden./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
12.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.11 €
|
Abst. Kursziel*:
27.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.97%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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