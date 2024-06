NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani rechnet in der europäischen Telekombranche laut seiner am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem schleppenderen Wachstum im zweiten Quartal. Seine Favoriten für das dritte Quartal sind Deutsche Telekom, Cellnex, Telenor und Proximus. Meiden sollten die Anleger Orange, Vodafone, Telefonica sowie BT Group./ag/gl;