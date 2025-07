NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 43 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Imposante Ergebnisse von T-Mobile US dürften für Zuversicht sorgen, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag mit Blick auf die deutliche Kurskorrektur von den Jahreshochs im März./rob/ag/zb;