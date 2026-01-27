Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
24.91CHF
0.70CHF
2.89 %
11:15:06
SWX
27.01.2026 10:02:17
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom
25.01 CHF 0.16%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Kursschwäche seit Mitte des Vorjahres zeichne sich nun eine Trendwende ab, schrieb Polo Tang am Montagabend. Die Kapitalmarkttage von Verizon und T-Mobile US dürften ebenso ermutigen wie die Telekom-Quartalszahlen Ende Februar./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
35.70 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
27.02 €
Abst. Kursziel*:
32.12%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
27.16 €
Abst. Kursziel aktuell:
31.44%
Analyst Name::
Polo Tang
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
26.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
26.01.26
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
26.01.26
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
26.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
26.01.26
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information (EQS Group)
26.01.26
|Deutsche Telekom-Aktie stabil: 52-Wochen-Tief rückt erneut näher (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|10:02
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
