SMI 13'211 0.5%  SPI 18'278 0.5%  Dow 49'412 0.6%  DAX 24'919 -0.1%  Euro 0.9226 -0.1%  EStoxx50 5'970 0.2%  Gold 5'086 1.5%  Bitcoin 68'233 -0.6%  Dollar 0.7764 -0.1%  Öl 65.8 0.1% 
Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

24.91
CHF
0.70
CHF
2.89 %
11:15:06
SWX
27.01.2026 10:02:17

Deutsche Telekom Buy

Deutsche Telekom
25.01 CHF 0.16%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Kursschwäche seit Mitte des Vorjahres zeichne sich nun eine Trendwende ab, schrieb Polo Tang am Montagabend. Die Kapitalmarkttage von Verizon und T-Mobile US dürften ebenso ermutigen wie die Telekom-Quartalszahlen Ende Februar./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35.70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.02 € 		Abst. Kursziel*:
32.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.44%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

