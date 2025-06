ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,20 Euro belassen. Eine ganze Reihe an Gründen hätten dazu beigetragen, dass die T-Aktie in den vergangenen Wochen um insgesamt rund zehn Prozent nachgegeben habe, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies etwa auf Platzierungen von Aktien der Tochter T-Mobile US durch die japanische Softbank, einen möglichen Chefwechsel bei T-Mobile US oder auch die US-Dollar-Schwäche. Die grundlegenden Fundamentaldaten aber seien nach wie vor intakt./rob/ck/jha/;