DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Deutsche Börse-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 81.39 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 122.865 Deutsche Börse-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 223.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’484.95 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 174.85 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Börse bezifferte sich zuletzt auf 41.11 Mrd. Euro. Die Deutsche Börse-Aktie wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Deutsche Börse-Papiers bei 36.20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch