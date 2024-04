NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Ergebnisse seien eine gute Grundlage für ein zweites Quartal, das möglicherweise von stärkeren Schwankungen geprägt sein könnte./tih/he;