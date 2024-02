Deutsche Beteiligungs 40.81 CHF -4.30% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Die Gesellschaft habe bereits im Januar auf ein schwaches Quartal vorbereitet und nun passend dazu ein leicht negatives Nettoergebnis ausgewiesen, schrieb Analyst Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate seien im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen. Trotz des etwas schwächeren Jahresstart sieht der Experte keinen Grund, an seinen bisherigen Annahmen etwas zu ändern. Er verwies zudem auf den hohen Bewertungsabschlag in der Aktie, sowie auf mindestens stabile Dividenden und die Aussicht auf womöglich regelmäßigere Aktienrückkäufe./tav/ajx;

