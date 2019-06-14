Deutsche Beteiligungs 25.30 CHF 6.81% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Gegenwind im zweiten Quartal sei bereits zuvor von der Gewinnwarnung reflektiert worden, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuelle Aktienbewertung deutlich unter dem Nettovermögenswert spreche für eine Kaufempfehlung./rob/mis/lew;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.