Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7

33.50
CHF
-0.50
CHF
-1.47 %
07.05.2021
SWX
06.11.2025 13:11:30

Deutsche Beteiligungs Buy

Deutsche Beteiligungs
22.79 CHF 2.31%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Beteiligungs AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Tom Mills am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.45 € 		Abst. Kursziel*:
47.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.34%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

