Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’322 -0.3%  SPI 17’032 -0.3%  Dow 47’232 -0.2%  DAX 23’968 -0.3%  Euro 0.9318 0.1%  EStoxx50 5’650 -0.3%  Gold 3’999 0.5%  Bitcoin 82’792 -1.6%  Dollar 0.8085 -0.2%  Öl 63.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Aktien der Deutschen Börse und NASDAQ rutschen ab - EU-Kommission startet Ermittlungen
AMC-Aktie freundlich trotz verfehlter Erwartungen
Robinhood-Aktie fällt nach Umsatz- und Gewinnsprung
Figma-Aktie dreht nach starkem Umsatzwachstum ins Minus
Lucid-Aktie gewinnt: Tesla-Konkurrent enttäuscht mit Zahlen
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7

33.50
CHF
-0.50
CHF
-1.47 %
07.05.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2025 14:46:09

Deutsche Beteiligungs Buy

Deutsche Beteiligungs
22.80 CHF 2.35%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Diese hätten seine Erwartungen zwar insgesamt leicht verfehlt, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstag. Im Geschäft mit der Beratung von Private-Equity-Fonds und anderen von der Beteiligungsgesellschaft initiierten Fonds habe das operative Ergebnis (Ebita) aber positiv überrascht./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
41.90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.40 € 		Abst. Kursziel*:
71.72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
71.02%
Analyst Name::
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse