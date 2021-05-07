Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
33.50CHF
-0.50CHF
-1.47 %
07.05.2021
SWX
06.11.2025 14:46:09
Deutsche Beteiligungs Buy
Deutsche Beteiligungs
22.80 CHF 2.35%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Diese hätten seine Erwartungen zwar insgesamt leicht verfehlt, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstag. Im Geschäft mit der Beratung von Private-Equity-Fonds und anderen von der Beteiligungsgesellschaft initiierten Fonds habe das operative Ergebnis (Ebita) aber positiv überrascht./la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
41.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.40 €
|
Abst. Kursziel*:
71.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71.02%
|
Analyst Name::
Gerhard Schwarz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
