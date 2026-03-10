Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
22.15CHF
0.55CHF
2.55 %
10:19:55
SWX
10.03.2026 08:52:56
Deutsche Beteiligungs Buy
Deutsche Beteiligungs
22.24 CHF 0.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Geschäftszahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Diese deckten sich mit den revidierten Zielvorgaben der Beteiligungsgesellschaft, schrieb Tom Mills in einer ersten Reaktion am Dienstag./rob/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
24.55 €
Abst. Kursziel*:
46.64%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
24.75 €
Abst. Kursziel aktuell:
45.45%
Analyst Name::
Tom Mills
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG
07:30
|EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Stable performance despite challenging market conditions; record level of investments (EQS Group)
07:30
|EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Stabile Entwicklung trotz anspruchsvoller Marktlage; Investitionen auf Rekordniveau (EQS Group)
09.03.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Start leichter (finanzen.ch)
09.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
09.03.26