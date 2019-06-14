Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.08.2025 09:38:39

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Entwicklung des Nettovermögenswertes (NAV) entspreche der im Juli angepassten Prognose, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.15 € 		Abst. Kursziel*:
49.07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.64%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

