07.08.2025 09:38:39
Deutsche Beteiligungs Buy
Deutsche Beteiligungs
25.30 CHF 6.81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Entwicklung des Nettovermögenswertes (NAV) entspreche der im Juli angepassten Prognose, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.15 €
|
Abst. Kursziel*:
49.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.64%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG
|09:38
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|18.07.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|27.06.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|09.05.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
