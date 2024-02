NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 14,20 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für 2025 und 2026 etwas an. Dabei glichen niedrigere Kostenschätzungen ebenfalls niedrigere Ertragsschätzungen mehr als aus./mis/men;