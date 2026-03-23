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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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24.03.2026 13:55:05

Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Bloomberg-Bericht über einen Brief des zweitgrößten Aktionärs Aspex an den Aufsichtsrat mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Druck aktivistischer Investoren bleibe nach dem durchgesetzten Foodpanda-Verkauf in Taiwan hoch, schrieb Marcus Diebel am Dienstag. Große Deals seien momentan unwahrscheinlich. Als nächsten Schritt hält Diebel den Verkauf des Lateinamerika-Geschäfts an den Großaktionär Prosus für möglich. Danach könnte Prosus dann am Markt Delivery-Hero-Anteile verkaufen, sollte sich kein strategischer Investor finden. Die Preiserwartungen seien wohl zu hoch verglichen mit der gesunkenen Branchenbewertung, zumal das schwierige Umfeld auch die Risiken erhöhe./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 12:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 12:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
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Delivery Hero 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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