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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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30.04.2026 17:21:34

Delivery Hero Outperform

Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 35 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenlieferdienst dürfte kurzfristig Profitabilität opfern, um seine Marktposition zu halten und vor allem in Südkorea weiter zu wachsen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kappte daraufhin seine mittelfristigen Ergebnisschätzungen. Die Aktie sei allerdings noch immer attraktiv bewertet./niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:54 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
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