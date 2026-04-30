NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Quartaklszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe die Erwartungen insbesondere mit dem sehr starken Bruttowarenwert (GMV) übertroffen und zeige trotz des Nahostkonflikts eine starke Auftragsdynamik, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstagmorgen. Dazu komme die nach oben hin eingeengte Jahreszielspanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda)./rob/gl/ag;