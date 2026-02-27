Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’966 0.4%  SPI 19’152 -0.4%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’289 0.5%  Euro 0.9128 0.0%  EStoxx50 6’157 -0.1%  Gold 5’178 -0.1%  Bitcoin 52’520 0.6%  Dollar 0.7723 -0.2%  Öl 71.1 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Ängste an den US-Börsen: So belastet Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co.
Block-Aktie im Aufwind: KI-Kurs von CEO Jack Dorsey beflügelt Anleger - massiver Stellenabbau angekündigt
Ausblick: Berkshire Hathaway gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Goldpreis um 5.200 US-Dollar-Schwelle - Spannung vor US-Arbeitslosenzahlen
VZ Holding-Aktie: Ergebnisplus im Geschäftsjahr 2025
Suche...
Plus500 Depot

Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

18.16
CHF
-0.17
CHF
-0.93 %
09:02:40
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.02.2026 08:13:08

Delivery Hero Outperform

Delivery Hero
17.85 CHF -4.96%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Annick Maas sprach am Freitagmorgen von durchwachsenen Resultaten im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
20.15 € 		Abst. Kursziel*:
88.59%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
19.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
93.88%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Hero

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?