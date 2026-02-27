Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Annick Maas sprach am Freitagmorgen von durchwachsenen Resultaten im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
20.15 €
|
Abst. Kursziel*:
88.59%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
19.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93.88%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
