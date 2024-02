ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Da die wichtigsten Eckdaten bereits bekannt gewesen seien, sei die aktuelle Veröffentlichung des Esssenslieferanten etwas in den Hintergrund getreten, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch habe es eine Menge neuer Informationen gegeben. Positiv wertete er Details zur erwarteten Entwicklung des Free Cashflow bis 2028./edh/gl;