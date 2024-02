NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Nach den jüngsten Spekulationen über die Fähigkeit des Essenslieferanten, seine Schulden bei Fälligkeit zu bedienen, enthalte der aktuelle Zwischenbericht willkommene zusätzliche Details zu den Aussichten für die Liquidität und den Free Cashflow, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Insgesamt zeichneten die Details ein ordentliches Bild./edh/gl;