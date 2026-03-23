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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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24.03.2026 10:53:50

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne begrüßt den Verkauf der Marke Foodpanda in Taiwan, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Wertschöpfung zum guten Preis um Schulden zurückzufahren sei genau das, was langfristige Investoren sehen wollten, um sich wieder für die Aktie des Essenslieferanten zu interessieren./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
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