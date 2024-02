NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Für das laufende Jahr erwarte sie für den Lebensmittelkonzern ein ausgewogenes Umsatzwachstum aus eigener Kraft, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen erfüllten derzeit mit Blick auf die auf mittlere Sicht angepeilte Trendwende die Erwartungen./la/ajx;