NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Market-Perform" belassen. Probleme im US-Geschäft mit Kaffeeweißer dürften das Wachstum im Bereich Milch- und pflanzenbasierte Produkte bremsen, schrieb Callum Elliott in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er geht zudem von stetig sinkenden Preisen aus./rob/ag/la;